Эксплуатация стадиона "Нижний Новгород" обойдется почти в 350 миллионов рублей в год

Годовая стоимость эксплуатации стадиона чемпионата мира-2018 в Нижнем Новгороде составит 348,5 миллиона рублей, сообщает niann.ru. По словам исполняющего обязанности министра спорта области Алексея Москвина, из них 49,3 миллиона рублей пойдут на оплату труда, 59,3 - на коммунальные платежи, 4,6 миллиона - налоги. Еще 160 миллионов потребуется на приобретение инженерного оборудования, которое во время проведения ЧМ-2018 будет арендоваться. Помимо того, потребуются средства на оплату услуг по обслуживанию инженерных систем, которые после турнира будут переданы на аутсорсинг.

После ЧМ-2018 правительство региона планирует сдавать в аренду примерно 36 тысяч кв. м площади на территории стадиона, что позволит получать до 260 миллионов рублей в год.

Стадион "Нижний Новгород" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.