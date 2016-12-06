Эксперты обсудят планирование наследия чемпионата мира-2018

8 декабря состоится международная конференция чемпионата мира-2018: формируя будущее. Влияние и наследие крупных международных спортивных мероприятий", участники которой обсудят возрастающую значимость наследия и влияния подобных событий на социальную, экономическую и экологическую сферу, говорится в пресс-релизе ФИФА. В работе конференции примут участие заместитель Министра спорта Наталья Паршикова, специальный советник Генерального секретаря ООН по спорту и развитию Вильфрид Лемке, Генеральный директор Оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, глава Департамента устойчивого развития ABAF Федерико Аддиеки, старший менеджер по наследию Верховного Комитета Катара по подготовке и наследию ЧМ-2022 Фатма Аль-Нуаими и другие.



Российские и международные эксперты и специалисты представят опыт международных организаций, национальных правительств, органов власти регионов и городов по планированию и управлению наследием крупнейших мировых спортивных событий, в первую очередь – чемпионатов мира и Олимпийских игр. Будет предоставлена информация о направлениях воздействия и основных типах наследия крупных спортивных мероприятий, основных подходах к планированию и управлению наследием таких событий, в частности, чемпионата мира-2018.