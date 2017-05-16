Экскурсии гостям ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге будут доступны на 25 языках

Гостям чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге будут доступны экскурсии на 25 языках, сообщает welcome2018.com со ссылкой на главу комитета по развитию туризма города Андрея Мушкарева. По его словам, к старту Кубка конфедераций городская навигация, уже переведенная на английский язык, будет дополнена указаниями на французском и китайском.

- Уже сейчас на официальном туристическом сайте VisitPetersburg информация переведена на 15 основных языков, все экскурсии более чем на 25 языков, - сказал Мушкарев. - Таблички переводим на французский и китайский, они будут в туристических местах и местах, имеющих отношение к мероприятиям Кубка, останутся и после проведения мероприятий.

Помощь "футбольным" туристам будет оказывать единая служба поддержки болельщиков, которая сейчас создается в городе на базе существующих центров помощи туристам и начнет действовать с 1 июня. По словам Мушкарева, информацию о том, куда можно будет пойти в Санкт-Петербурге в дни Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018, будут распространять также консультанты новой петербургской службы "Я знаю город", которые перемещаются по центральным улицам на сегвеях.