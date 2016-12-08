Экс-подрядчик стадиона в Петербурге получил иск на 3,7 миллиарда рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в арбитражный суд четыре иска к бывшему генеральному подрядчику строительства стадиона на Крестовском острове компании "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб", информирует портал "Электронное правосудие". Сумма иска составляет 3,7 миллиарда рублей, при этом суть претензий не уточняется.

В настоящее время в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на рассмотрении уже находятся иски комитета города к "Инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" и корпорация "Трансстрой" о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов.