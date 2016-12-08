16:15 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Экс-подрядчик стадиона в Петербурге получил иск на 3,7 миллиарда рублей

0
0
0

Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в арбитражный суд четыре иска к бывшему генеральному подрядчику строительства стадиона на Крестовском острове компании "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб", информирует портал "Электронное правосудие". Сумма иска составляет 3,7 миллиарда рублей, при этом суть претензий не уточняется.

В настоящее время в Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области на рассмотрении уже находятся иски комитета города к "Инжиниринговой корпорации "Трансстрой-СПб" и корпорация "Трансстрой" о признании расторгнутыми соответствующих госконтрактов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ