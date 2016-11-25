Экс-подрядчик стадиона на Крестовском острове заявил о пропаже стройматериалов на 11 миллионов рублей

Бывший подрядчик стадиона на Крестовском острове "Инжтрансстрой СПб" обратился в полицию после пропажи стройматериалов и оборудования, вывезенных со стройки, на сумму более 11 миллионов рублей, информирует РИА "Новости". По данным источника, компания "Инжтрансстрой СПб" с 25 августа по 10 ноября проводила инвентаризацию своего имущества, вывезенного со строительной площадки стадиона на территорию производственной площадки ГУП "Водоканал" на Коннолахтинском проспекте.

"Главный специалист по социальным вопросам "Инжтрансстрой СПб" Юрий Вьюхин по доверенности от гендиректора компании Лазуткина в четверг обратился в 71-й отдел полиции с заявлением о том, что в ходе инвентаризации было обнаружено отсутствие строительных материалов и оборудования на сумму 11 миллионов 1517 рублей", – сообщает источник.

Напомним, что в июле аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина сообщил о расторжении контрактов на сооружение нового стадиона с ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб" и АО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой". Комитет по строительству выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика завершения строительства стадиона и комплексного благоустройства территории вокруг арены.