Экс-генподрядчик стадиона "Санкт-Петербург" не смог добавить убытки к иску против властей города

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказался изменить предмет иска бывшего генподрядчика строительства стадиона "Зенит-Арена" инжиниринговой корпорации "Трансстрой" к комитету по строительству города и добавить к просьбе признать недействительным односторонний отказ городских властей от контракта с заявителем – взыскание убытков, неустойки и стоимости выполненных работ, сообщает ТАСС. Сумма взыскания в зале суда не озвучивалась. Заседание по рассмотрению первоначального требования состоится 30 ноября.

Стадион должен быть достроен до конца 2016 года. На нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая поединок сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и игру за третье место.