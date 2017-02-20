Экс-генподрядчик "Крестовского" обжалует решение суда о законности разрыва с ним контракта

Бывший генподрядчик "Крестовского" компания "Инжтрансстрой-СПб" не согласна с решением суда о законности одностороннего разрыва контракта властей Петербурга с подрядчиком и будет добиваться защиты своих прав, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Сообщается, что "Трансстрой" не согласен с решением суда и будет использовать все юридические средства для защиты своих прав, включая обжалование решения в вышестоящие инстанции.

Сегодня стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение властей Петербурга о разрыве в одностороннем порядке контракта с компанией "Инжтрансстрой".

В июле 2016 года администрация Петербурга объявила о расторжении контракта на достройку стадиона на Крестовском острове с компанией "Инжтрансстрой-СПб" (дочерняя компания "Трансстроя") и передала в правоохранительные органы информацию о дефиците в 2,5 миллиарда рублей, который не смог объяснить генподрядчик. Ранее суд объединил иски комитета по строительству к бывшим генподрядчикам строительства стадиона – корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой-СПб" – со встречными исками.