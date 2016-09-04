Экс-футболист "Ростова" принес победу сборной Азербайджана над Сан-Марино

Сборная Азербайджана в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 обыграла Сан-Марино – 1:0. Единственный мяч на 45-й минуте забил бывший полузащитник "Ростова" Руслан Гурбанов, ныне выступающий за "Нефтчи". Также 24-летний хавбек защищал цвета "Ники" и "Таганрога".

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа C

Сан-Марино – Азербайджан – 0:1 (0:1)

Гол: Гурбанов, 45.

Сан-Марино: А.Симончини, Палацци, Кьяруцци (Гасперони, 53), Бролли, Чезарини, М.Берарди, Д.Симончини, Този, Витайоли (Валентини, 85), Хирш, Ф.Берарди (Ринальди, 73).

Азербайджан: Агаев, Садыгов, Медведев, Дашдамиров, Мирзабеков, Амиргулиев, Гараев, Гурбанов (Алескеров, 69), Исмаилов, Назаров (Махмудов, 78), Рамазанов (Шейдаев, 89).

Предупреждения: Витайоли, 36. Чезарини, 57.

Удаление: Бролли (Сан-Марино), 52.

Судья: Дельферье (Бельгия).

4 сентября. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".