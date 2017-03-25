09:50 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Экс-форвард "Ростова": "У сборной Грузии недостаточно опыта"

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Нападающий "Этникоса" и сборной Грузии Ника Качарава после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии (1:3) отметил, что не сразу смог осознать выход в стартовом составе национальной команды. Экс-игрок "Рубина" и "Ростова" посетовал на нехватку опыта у грузинской сборной.

– Думаю, у сборной Грузии недостаточно опыта, – цитирует Worldsport Качараву. – У нас очень молодая команда, но мы будем надеяться, что с опытом придет и результат. Команда здорово проявила себя в первом тайме, но провалилась во втором. В целом, неплохой матч, но плохой результат.

Было приятно забить первый гол за сборную. Первые пять минут игры я был в шоке от происходящего, но смог быстро обрести себя и забить.

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Материалы REN-TV

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