Екатеринбург закупит новые автобусы к ЧМ-2018 вместо бракованных

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс на закупку 60 низкопольных автобусов к чемпионату мира-2018, сообщает e1.ru. На них планируется потратить из бюджета около 895,2 миллиона рублей. Завод, на котором проведут закупку, выберут 24 октября.

В автобусах, согласно документам закупки, должно быть не менее 20 мест для сидения, зона для инвалидной коляски, вместимость его составит 90 человек. Ездить автобусы будут на газовом топливе, в них должен быть GPS или ГЛОНАСС, Wi-Fi и система видеонаблюдений.

Екатеринбург уже закупил 109 низкопольных автобусов к ЧМ-2018. В сентябре в одном из них был выявлен брак - в салоне упала стеклянная дверь и едва не поранила осколками пассажирку. Производитель пообещал проверить на неисправность всю партию.

В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018.