Екатеринбург получит более миллиарда рублей на реконструкцию дорог к ЧМ-2018

Екатеринбург в 2017 году получит 1,03 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Всего на ремонт улично-дорожной сети города будет направлено 2,87 миллиарда. Средства выделит дорожный фонд Свердловской области. В 2016 году на ремонт дорог в Екатеринбурге было потрачено 1,4 миллиарда рублей, что хватило на более чем 800 тысяч кв. м дорожного покрытия.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.