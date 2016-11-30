Екатеринбург получит более миллиарда рублей на реконструкцию дорог к ЧМ-2018

Екатеринбург в 2017 году получит 1,03 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Всего на ремонт улично-дорожной сети города будет направлено 2,87 миллиарда. Средства выделит дорожный фонд Свердловской области. В 2016 году на ремонт дорог в Екатеринбурге было потрачено 1,4 миллиарда рублей, что хватило на более чем 800 тысяч кв. м дорожного покрытия.
Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.
pnedved
Читаем источник: "Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что на ремонт магистралей в этом году потрачено 1,4 млрд рублей, что хватило на более 800 тыс. кв. метров дорожного покрытия." И все становится понятным. 800 тыс. кв. метров.
16:13
pnedved
Это как кв.м на Патриарших Прудах
16:10
pnedved
"... 1,4 миллиарда рублей, что хватило на более чем 800 кв. м дорожного покрытия." Это получается 1 750 000 рублей за 1 кв. м
16:06
Adios Аmigos R.
Я б дорожники пошел - пусть меня научат!)
15:51