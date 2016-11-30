15:42 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Екатеринбург получит более миллиарда рублей на реконструкцию дорог к ЧМ-2018

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Екатеринбург в 2017 году получит 1,03 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию дорог возле стадиона чемпионата мира-2018, сообщает welcome2018.com. Всего на ремонт улично-дорожной сети города будет направлено 2,87 миллиарда. Средства выделит дорожный фонд Свердловской области. В 2016 году на ремонт дорог в Екатеринбурге было потрачено 1,4 миллиарда рублей, что хватило на более чем 800 тысяч кв. м дорожного покрытия. 

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/materials/78493/

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КОММЕНТАРИИ (4)
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pnedved

Читаем источник: "Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман сообщил, что на ремонт магистралей в этом году потрачено 1,4 млрд рублей, что хватило на более 800 тыс. кв. метров дорожного покрытия." И все становится понятным. 800 тыс. кв. метров.

16:13

pnedved

Это как кв.м на Патриарших Прудах

16:10

pnedved

"... 1,4 миллиарда рублей, что хватило на более чем 800 кв. м дорожного покрытия." Это получается 1 750 000 рублей за 1 кв. м

16:06

Adios Аmigos R.

Я б дорожники пошел - пусть меня научат!)

15:51

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