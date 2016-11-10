Егор Кончаловский к ЧМ-2018 снимает фильм о турне "Динамо" 1945 года

Российский режиссер Егор Кончаловский планирует снять к чемпионату мира-2018 фильм о футболе, сообщает ТАСС. За основу будет взято легендарное турне московского "Динамо" по Великобритании 1945 года. Бело-голубые после войны провели четыре матча, из которых два выиграли (10:1 с "Кардифф Сити" и 4:3 с "Арсеналом") и два свели вничью (3:3 с "Челси" и 2:2 с "Рейнджерс").

- Я сейчас работаю над картиной, как раз к чемпионату мира, о футболе, - цитирует ТАСС Кончаловского. - Были такие знаменитые матчи в 1945 году. Они проходили сразу после войны в разрушенном Лондоне. Вот мы работаем над этим проектом, я очень надеюсь, что он состоится.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.