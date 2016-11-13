Египет обыграл Гану, Гвинея уступила ДР Конго

В матче африканского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Египта на своем поле нанесла поражение Гане – 2:0. Один из голов записал на свой счет игрок "Ромы" Мохамед Салах. У гостей на 89-й минуте на замену вышел экс-форвард "Спартака" Маджид Уорис.

Бывший хавбек "Рубина" Мубарак Вакасо провел на поле весь матч в составе ганцев, но отметился лишь желтой карточкой. Также в старте "черных звезд" вышел защитник "Анжи" Джонатан Менса. Этот успех позволил Египту возглавить группу Е. Гана идет лишь третьей с одним очком в активе.

В другом поединке Гвинея уступила ДР Конго (1:2). Конголезцы вышли на первое место в квартете А, потеснив Тунис. У Гвинеи и Ливию по-прежнему "ноль" в графе очки.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Африка

Группа А

Гвинея – ДР Конго – 1:2 (1:0)

Группа Е

Египет – Гана – 2:0 (1:0)