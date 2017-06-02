Эдинсон Кавани: "Уругвай близок к попаданию на ЧМ-2018, но позиции можно быстро потерять"

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани дал понять, что команду ждет непростая концовка отборочного турнира чемпионата мира-2018. Уругвайцы за четыре тура до конца идут на третьем месте, но от пятой строчки, выводящей в "стыки", их отделяет только 1 очко, а от шестой позиции - 3.

- Игра с Аргентиной очень важная, - цитирует официальный сайт ФИФА Кавани. - Мы близки к попаданию в финальную часть чемпионата мира-2018. Но значит ли это что-нибудь? Можно быстро потерять позиции в турнирной таблице. Четыре оставшиеся игры очень важны. Не только с Аргентиной, но и с Парагваем, Венесуэлой и Боливией.

Каждый раз, когда я надеваю майку Уругвая, испытываю особое чувство. Я сразу вспоминаю о последнем чемпионате мира в Бразилии. Это был уникальный опыт.