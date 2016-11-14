Эдин Джеко: "Я не знаю, за что меня удалили"

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко выразил уверенность, что не заслужил красной карточки в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (1:1). В концовке встречи он схлестнулся с защитником соперника Сократисом Папастатопулосом. Грек уронил соперника на газон, а затем попытался выхватить мяч. Джеко отказался его отдавать и стянул шорты с соперника. Арбитр показал боснийцу желтую карточку, ставшую для него второй.

- Я получил красную карточку без всякой причины и не знаю, за что, - цитирует goal.com Джеко. - Судья говорит, что я все это начал, но это я лежал на газоне, как я мог это все начать?

Я чувствую, как будто мы проиграли 0:3. Греция не заслужила этой ничьей. Они не заслуживали даже поражения со счетом 0:1, они заслуживали 0:4.