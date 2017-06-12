Эдин Джеко: "Стычка с Маноласом? Что происходит на поле - остается на поле"

Нападающий "Ромы" и сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко отметил, что в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (0:0) соперник играл в жесткий футбол. Напомним, что встреча закончилась дракой с участием игроков и тренеров обеих команд. После стычки Джеко со своим одноклубником Костасом Маноласом в конфликт вступили и остальные члены команд.

В одном из эпизодов помощник тренера боснийцев Стефан Джилли выбил зуб полузащитнику греков Яннису Янниотасу. О вероятных санкциях к командам и отдельным лицам, участвовавшим в конфликте, пока не сообщается.

– Всегда чувствую себя в сборной, как в своей тарелке, – цитирует Football Italia Джеко. – Но мы все знали, в какой футбол играют греки, что в итоге и привело к необычным последствиям. Стычка с Маноласом? Что происходит на поле – остается на поле.