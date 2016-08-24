Эдгардо Бауса: "Сказал Месси, что можно сойти с ума, если слушать всех критиков"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса признался, что ему не пришлось долго уговаривать Лионеля Месси вернуться в национальную команду. Форвард "Барселоны" объявил об уходе из команды после Кубка Америки-2016, но вернулся, поговорив с наставником.

– Он сказал, что должен будет взять свои слова обратно, если вернется, – цитирует La Nacion Баусу. – Я ему ответил, что он может говорить что угодно. Главное – дела. Мы два часа говорили о футболе и пришли к решению, что Месси вернется. Он показал большую приверженность сборной. Я сказал ему, что в Аргентине есть сотни людей, которые безответственно критикуют, что можно сойти с ума, если слушать всех, что Месси любит народ Аргентины.