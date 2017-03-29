Эдгардо Бауса: "Подозрительно, что ФИФА дисквалифицировала Месси в день матча с Боливией"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Боливии (0:2) отметил, что ФИФА слишком быстро приняла решение о дисквалификации Лионеля Месси на четыре игры. Нападающий был наказан за оскорбления бокового арбитра в поединке против Чили.

- Слухи о дисквалификации Месси возникли в день игры, - приводит Ole слова Баусы. - Подозрительно, что чиновники сделали все очень быстро. У нас не было времени, чтобы подготовить ему замену. Сейчас подадим апелляцию и посмотрим, какое решение будет принято.

Я считаю, что кто-то приложил к этому руку. Обычно ФИФА дает время, чтобы рассмотреть решение и сделать апелляцию. Но сейчас этого не произошло.