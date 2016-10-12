06:03 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эдгардо Бауса - о поражении от Парагвая: "Аргентина провела хороший матч"

0
0
0

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса похвалил своих подопечных за игру в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Парагвая (0:1). По его мнению, команде просто не повезло забить гол.

- Мы провели хороший матч, прибавили во втором тайме, - цитирует официальный твиттер сборной Аргентины Баусу. - Но мы не смогли забить. Все матчи сложные. Сейчас мы должны набрать очки и восстановить положение. Во второй половине у нас было пять моментов и 75 процентов времени владения мячом. Команда старалась взломать линию обороны соперника. Мы рассчитывали провести более успешный матч, и сейчас я расстроен и зол.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ