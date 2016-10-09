Эдгардо Бауса: "Меня удивило, что Месси знает о футболе все"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отметил, что капитан команды Лионель Месси отлично разбирается в футболе. По его словам, форвард "Барселоны" знает об игре даже больше, чем нужно футболисту.

- Меня удивило, что Месси знает о футболе все, - приводит Goal слова Баусы. – Он знает все о партнерах по команде, технике команды. Я всегда думал, что игрок на его позиции должен много понимать в футболе. Но Месси удивил меня. От него не ускользнет ни одна деталь. Это помогает ему воплотить свои идеи в игре.