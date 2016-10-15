Эдгардо Бауса: "Если я захочу вызвать Икарди в сборную, то сделаю это"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса отметил, что не вызвал в команду форварда "Интера" Мауро Икарди по своим собственным соображениям. Ранее аргентинские СМИ распространили информацию, согласно которой вызов игрока заблокировал нападающий "Барселоны" Лионель Месси из-за конфликта между Икарди и Макси Лопесом.

- Если я захочу вызвать Икарди, то я сделаю это, - приводит Football Italia слова Баусы. - Сейчас я предпочитаю Игуаина и Прато. Я уверен в своем выборе и уверен, что мы выйдем на чемпионат мира.