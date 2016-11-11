Эдгардо Бауса: "Бразилия смогла использовать индивидуальные качества своих игроков"

Главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Бразилии (0:3) отметил, что его команда не должна унывать после такого результата. По его словам, выход на ЧМ-2018 зависит от самих игроков.

- Команда не должна падать духом, - приводит Ole слова Баусы. - Выход на чемпионат мира зависит только от нас, а впереди еще много матчей. Бразильцы смогли использовать индивидуальные качества своих футболистов, а мы неплохо боролись в центре поля. Но первая же ошибка стоила нам гола. Переломным моментом матча стал второй гол в наши ворота.