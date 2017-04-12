Эдгардо Бауса: "Благодарю игроков сборной Аргентины за работу"

Бывший главный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса выразил уверенность в том, что команда попадет на ЧМ-2018. 59-летний специалист был уволен за неудовлетворительные результаты в отборочном турнире ЧМ-2018.

– Я благодарен игрокам, от них зависит выход Аргентины на чемпионат мира, – цитирует Goal Баусу. – Не все оценили те жертвы, которые несли эти игроки. Это поколение игроков отдает все ради сборной. Я убежден, что они будут на чемпионате мира.

Это был замечательный опыт для меня и всего тренерского штаба. Благодарю за предоставленную возможность. Мы старались показывать лучший результат. Были и хорошие матчи, и плохие.