04:27 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Эдгарас Янкаускас: "Из поражения от Англии нужно извлечь положительные моменты"

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Главный тренер сборной Литвы Эдгарас Янкаускас после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Англии (0:2) отметил, что его команде противостоял самый сильный соперник из тех, с которым ей довелось встречаться за последнее время. По словам наставника, он горд своими игроками.

- Я горжусь своей командой, - приводит ВВС слова Янкаускаса. - Мы прошли тест против сильной команды. Возможно, самой сильной, с которой приходилось сталкиваться до сих пор. Нужно извлечь положительные моменты из этого поражения, чтобы определить наши задачи. В первом тайме соперник играл невероятно. Их нападающие оказывали огромное давление на наши ворота.

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Материалы REN-TV

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