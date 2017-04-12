Эдгар Манучарян: "У Армении хорошие шансы попасть на ЧМ-2018"

Нападающий "Урала" и сборной Армении Эдгар Манучарян считает, что у национальной команды хорошие шансы попасть в финальную стадию чемпионата мира-2018. В отборочной группе ЧМ-2018 армяне идут на предпоследнем месте. От лидирующей Польши они отстают на 7 очков, но второму месту, дающему право на участие в "стыках", уступают лишь 1 балл. Манучарян в марте вернулся в сборную Армении и принял участие в игре с Казахстаном (2:0).

- Знал, что тренер сборной рассчитывает на меня, - цитирует официальный сайт "Урала" Манучаряна. - До этого меня не вызвали, потому что не было игровой практики. Но когда я в форме и регулярно играю, меня вызывают. Я поговорил с тренером. Он сказал, что рассчитывает на меня, только надо тренироваться и играть. Я всегда рад, когда меня вызывают в сборную.

- Как расцениваете шансы Армении на попадание в финальную часть чемпионата мира?

- Сейчас у нас хорошие шансы. Да, остались тяжелые игры, но все зависит от нас. Впереди тяжелая игра с Черногорией в июне. Если выиграем, то поднимемся на второе место. А потом серия домашних игр. На своем поле можно всех выиграть.