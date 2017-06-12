Джорджо Кьеллини: "Мы даже не надеялись, что Македония сможет отобрать очки у Испании"

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини после победы над Лихтенштейном (5:0) в отборочном матче чемпионата мира остался доволен результатом. В параллельном матче группы Испания в гостях обыграла Македонию (2:1).

– Мы даже не надеялись, что Македония сможет отобрать очки у Испании, даже несмотря на то, что в футболе все бывает, – цитирует Кьеллини Rai Sport. - Главное, что мы выполнили работу и победили. Во втором тайме мы были острее и более сосредоточенными. Хочу поблагодарить наших болельщиков. У нас была отличная атмосфера и великолепный вечер.