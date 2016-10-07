Джесси Лингард: "Нельзя забывать, что Рэшфорд еще молод"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингард высоко оценил игру одноклубника Маркуса Рэшфорда. По его словам, за короткое время форвард сумел получить большое количество опыта.

- Не замечал, чтобы Рэшфорд был безразличным, - приводит Sky Sports слова Лингарда. - Он любит футбол и каждый день проводит с мячом. Мне кажется, очень важно, что его поддерживают. За короткое время он получил хороший опыт, но нельзя забывать, что он еще молод. Гол в ворота Мальты добавит ему уверенности.

Напомним, оба игрока были вызваны в сборную Англии на матчи отборочного турнира ЧМ-2018 против Мальты (8 октября) и Словении (11 октября).