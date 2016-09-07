Джеко посвятил гол в ворота Эстонии глухим людям

Капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко посвятил свой гол в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Эстонией (5:0) людям с ограниченными возможностями. Также он отметил важность победы, так как в отборочном турнире чемпионата Европы-2016 боснийцы потерпели поражение в первом поединке, которое стоило им участия в финальной части Euro-2016.

- Забитый гол я посвящаю глухим людям и центру для людей с ограниченными возможностями, которые сегодня болели за нас, - цитирует пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины. - Это меньшее, что мы могли бы сделать для них. Что касается игры, то я думаю, что мы наилучшим образом начали свой путь в Россию. В прошлый раз мы проиграли свой первый матч, и это стоило нам участия в чемпионате Европы-2016. Конечно, Бельгия является фаворитом группы, но я думаю, что мы должны показать характер и попытаться добиться хорошего результата.