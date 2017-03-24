Джанни Инфантино: "В России знают, как нужно организовать ЧМ с точки зрения безопасности"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил уверенность, что Кубок конфедераций и чемпионат мира в России пройдут на высшем уровне с точки зрения безопасности. По его словам, он обсуждал этот вопрос с Президентом страны Владимиром Путиным.

- Вопросы безопасности - это прерогатива страны-организатора. Я был в России несколько раз, обсуждал этот вопрос с Президентом страны Владимиром Путиным и несколькими министрами, - цитирует ТАСС Инфантино. - Я абсолютно уверен, что в России знают, как нужно организовать эти турниры с точки зрения безопасности. Думаю, это будет чемпионат мира без каких- либо происшествий, и весь мир сможет спокойно наслаждаться зрелищем.