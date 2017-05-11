Джанни Инфантино: "Такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что Россия четко исполняет обязательства при подготовке к Кубку конфедераций и чемпионату мира. По его словам, турниры станут успехом ФИФА, России и всего мирового футбола.

- Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира, - цитирует ТАСС Инфантино. - До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки.

Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются - размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством.

Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола.