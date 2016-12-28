Джанни Инфантино: "Решение о расширении ЧМ до 48 команд не должно быть продиктовано финансовым аспектом"

Глава ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что решение о возможном расширении количества участников ЧМ до 48 команд на должно быть основано только на финансовом факторе. При этом, по словам швейцарца, подобный шаг сделает футбол еще более популярным во всем мире.

– С точки зрения финансов, формат чемпионата мира с 48 командами самый привлекательный и успешный, потому что главным остается спортивный аспект, каждый матч будет важным, – приводит AP слова Инфантино. – Но решение не должно зависеть напрямую от финансовой составляющей, будь то прибыль или расходы. Но подобный ход может быть шагом к развитию футбола и сделать этот вид спорта еще более популярным по всему миру.