Джанни Инфантино: "Отчет Макларена - не в моей компетенции"

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что организация обратит внимание на отчет комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, только если в нем будет указаны нарушения в футболе. Он также подчеркнул, что в преддверии чемпионата мира-2018 ФИФА нужно сосредоточиться на позитиве, чтобы проявить себя с лучшей стороны.

- Этот отчет - не в моей компетенции, - цитирует AP Инфантино. - У меня, как у главы ФИФА, задача заниматься футболом и допингом только в футболе. Если в докладе будут упоминания допинга в футболе, ФИФА будет разбираться в этом.

Мы должны рассматривать чемпионат мира как шанс для ФИФА и России показать себя в позитивном ключе как организатора и принимающую сторону. У нас есть комитеты. Все, что будет представлено в докладе профессора Макларена, будет направлено в комитет по этике, и это либо будут рассматривать, либо нет. Пока этого не произошло, я не буду обращать внимания на спекуляции.