Джанни Инфантино: "Не стоит смешивать допинг и ЧМ-2018"

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал не смешивать темы допинга в российском спорте и проведения ЧМ-2018. Россия столкнулась с серьезным обвинением в организации масштабной системы допинговых махинаций после публикации двух частей доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, который исследовал вопрос подмены проб во время Олимпийских игр-2014 в Сочи.

– Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела, даже в том случае, если это громкие дела, и организацию ЧМ-2018, – приводит AP слова Инфантино. – Ведь ЧМ-2018 – это совершенно другая вещь, здесь речь идет о борьбе с допингом на чемпионатах мира. Это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица ФИФА в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии.

Мы гарантируем, что в области антидопинга, и что касается случаев употребления допинга, ЧМ-2018 будет полностью защищен.