20:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино: "Не стоит смешивать допинг и ЧМ-2018"

0
0
0
2

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал не смешивать темы допинга в российском спорте и проведения ЧМ-2018. Россия столкнулась с серьезным обвинением в организации масштабной системы допинговых махинаций после публикации двух частей доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, который исследовал вопрос подмены проб во время Олимпийских игр-2014 в Сочи.

 
Виталий МУТКО.Туманная атака на ЧМ-2018

– Я не думаю, что мы должны смешивать допинговые дела, даже в том случае, если это громкие дела, и организацию ЧМ-2018, – приводит AP слова Инфантино. – Ведь ЧМ-2018 – это совершенно другая вещь, здесь речь идет о борьбе с допингом на чемпионатах мира. Это дело ФИФА, которым будут заниматься официальные лица ФИФА в аккредитованных лабораториях, скорее всего, в Швейцарии.

Мы гарантируем, что в области антидопинга, и что касается случаев употребления допинга, ЧМ-2018 будет полностью защищен.

 

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
2
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбербанк отгулял 6-й новогодний корпоратив на 3000 человек в стиле ...

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

смешать, но не взбалтывать.

20:56

Нубяшка

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ доринг И СБОРНАЯ, СБОРНАЯ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

20:49

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ