Джанни Инфантино не сможет присутствовать на презентации талисмана ЧМ-2018

Президент Международной федерации футбольных ассоциация (ФИФА) Джанни Инфантино не сможет прилететь в Москву на презентацию талисмана чемпионата мира-2018. Персонаж будет представлен в пятницу в эфире программы "Вечерний Ургант".

– 21 октября президент ФИФА посетит финал женского чемпионата мира до 17 лет в Иордании, что делает невозможным его визит в Москву, – приводит ТАСС слова пресс-службы организации.



Талисман чемпионата мира-2018 будет выбран путем голосования, финалистами которого стали волк, тигр и кот.