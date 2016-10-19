13:48 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино не сможет присутствовать на презентации талисмана ЧМ-2018

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Президент Международной федерации футбольных ассоциация (ФИФА) Джанни Инфантино не сможет прилететь в Москву на презентацию талисмана чемпионата мира-2018. Персонаж будет представлен в пятницу в эфире программы "Вечерний Ургант".

– 21 октября президент ФИФА посетит финал женского чемпионата мира до 17 лет в Иордании, что делает невозможным его визит в Москву, – приводит ТАСС слова пресс-службы организации.

Талисман чемпионата мира-2018 будет выбран путем голосования, финалистами которого стали волк, тигр и кот.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3716546

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