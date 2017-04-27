Джанни Инфантино: "Надеюсь, ЧМ-2018 выиграет сборная из Южной Америки"

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил надежду на то, что южноамериканская сборная выиграет ЧМ-2018 в России. Такое заявление он сделал на конгрессе КОНМЕБОЛ в Сантьяго.

– Самый лучший футбол показывают в Южной Америке, – цитирует Xinhua Инфантино. – И мы надеемся, что в 2018 году именно южноамериканская сборная выиграет чемпионат мира.

КОНМЕБОЛ прекрасно работает. Эта организация прогрессирует. Впечатляют изменения, которые происходят в южноамериканском футболе. Мы пережили тяжелые времена и должны показать, что наши организации открыты и прозрачны.