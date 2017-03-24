16:25 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино: "На подготовку к ЧМ никак не влияет, представлена ли страна в совете ФИФА или нет"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что наличие или отсутствие представителей России как страны - организатора чемпионата мира 2018 года в совете ФИФА никак не влияет на подготовку к проведению турнира.

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА, в связи с чем не сможет участвовать в выборах в совет организации. Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Хельсинки.

- Мы очень тесно сотрудничаем с российскими властями, местным оргкомитетом, Виталием Мутко, Алексеем Сорокиным, - цитирует ТАСС Инфантино. - Эта работа ведется ежедневно. На подготовку к чемпионату мира никак не влияет, представлена ли страна в совете ФИФА или нет.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4123502

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