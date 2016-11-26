15:06 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино: "На чемпионате мира-2018 будет использован видеопомощник"

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Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что чемпионат мира-2018 в России станет первым мировым первенством в истории с видеопомощником для судей, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Эксперимент в мировом футболе затронет и предстоящий будущим летом турнир.

– Чемпионат мира-2018 в России станет первым мировым первенством, на котором мы поможем арбитрам не совершать серьезных ошибок – будет использован видеопомощник, – сказал Инфантино. – Опробуем систему на Кубке конфедераций. И уже в марте 2018 года решим, насколько система себя оправдывает.

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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