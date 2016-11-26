Джанни Инфантино: "На чемпионате мира-2018 будет использован видеопомощник"

Президент ФИФА Джанни Инфантино в преддверии жеребьевки Кубка конфедераций-2017 заявил, что чемпионат мира-2018 в России станет первым мировым первенством в истории с видеопомощником для судей, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Эксперимент в мировом футболе затронет и предстоящий будущим летом турнир.

– Чемпионат мира-2018 в России станет первым мировым первенством, на котором мы поможем арбитрам не совершать серьезных ошибок – будет использован видеопомощник, – сказал Инфантино. – Опробуем систему на Кубке конфедераций. И уже в марте 2018 года решим, насколько система себя оправдывает.