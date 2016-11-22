Джанни Инфантино: "Изменение количества участников ЧМ возможно только в 2026 году"

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что предлагаемые им изменения в схеме проведения чемпионата мира могут быть введены только с 2026 года. По его словам, увеличение количества участников турнира поможет развитию футбола.

- Чемпионат мира - это не только спортивное событие, - приводит Le Parisen слова Инфантино. - Это что-то большое еще и на социальном уровне. Основная задача ФИФА - развитие футбола. Если мы увеличим количество участников турнира, то это повлияет на развите игры в других странах. Я не согласен, что изменится качество турнира. Вспомните, как в 2014 году Коста-Рика выбила Италию и Англию.

16 лучших команд гарантированно будут на групповом этапе. Еще 32 будут сражаться друг с другом в принимающей стране. Разница заключается в том, что сейчас 16 выбывших команд находятся в кризисе с ноября. По новой схеме Украина и Франция должны были играть между собой в июне в Бразилии.

Все это возможно только в 2026 году. На 2018-й или 2022-й год ничего не изменится.