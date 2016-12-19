12:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Инфантино: "Бойкот или лишение России чемпионата мира-2018 не решит проблем"

0
0
0
 
Справа налево: русский витязь Александр Поветкин, русский богатырь (возможно, первый на Руси допингист) Илья Муромец и еще один русский богатырь, Алексей Ловчев, который въехал на должность советника губернатора на белом коне.Илья Муромец тоже принимал допинг

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что организация будет самостоятельно осуществлять анти-допинговую проверку спортсменов на чемпионате мира-2018. По его словам, бойкот или лишение России права на проведение турнира не решит проблем.

- В России и Катаре, как и во всем мире, живут люди, которые любят футбол, - приводит Spiegel слова Инфантино. - Бойкотирование или лишение прав на проведение турнира никогда не становились решением проблем. Если они существуют, то необходимо обсуждать данный вопрос, разбираться в ситуации. Необходимо двигаться вперед.

У ФИФА есть своя антидопинговая система. Проверки на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов проводились не организаторами турниров, и в 2018 году они не будут осуществляться Россией, это будет делать ФИФА.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ