Джанни Инфантино: "Бойкот или лишение России чемпионата мира-2018 не решит проблем"

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подчеркнул, что организация будет самостоятельно осуществлять анти-допинговую проверку спортсменов на чемпионате мира-2018. По его словам, бойкот или лишение России права на проведение турнира не решит проблем.

- В России и Катаре, как и во всем мире, живут люди, которые любят футбол, - приводит Spiegel слова Инфантино. - Бойкотирование или лишение прав на проведение турнира никогда не становились решением проблем. Если они существуют, то необходимо обсуждать данный вопрос, разбираться в ситуации. Необходимо двигаться вперед.

У ФИФА есть своя антидопинговая система. Проверки на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов проводились не организаторами турниров, и в 2018 году они не будут осуществляться Россией, это будет делать ФИФА.