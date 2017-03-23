23:16 23 марта | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанни Де Бьязи: "Если Албания обыграет Италию, я буду самым счастливым человеком планеты"

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Главный тренер сборной Албании Джанни Де Бьязи в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Италии отметил, что проделал большую работу в составе действующей команды. Итальянец подчеркнул, что будет очень рад победе над национальным коллективом своей родины.

– Я руковожу сборной Албании пять лет, это большой срок, и мы добились невероятных высот, – цитирует Football Italia Де Бьязи. – Буду самым счастливым человеком на планете, если мы обыграем Италию. Нам нужно очень внимательно сыграть в обороне и использовать каждый момент, который удастся создать у чужих ворот.

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Материалы REN-TV

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