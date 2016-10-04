Джанлуиджи Доннарумма: "Мама говорит, что я всегда должен вести себя хорошо"

Голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма отметил, что старается научиться вратарскому мастерству у своего старшего партнера Джанлуиджи Буффона во время совместной работы в сборной Италии. Кроме того, молодой вратарь признался, что по совету родителей старается вести себя скромно.

- У меня есть отличная возможность работать вместе с Буффоном. В эти несколько дней он делает для меня очень много, - приводит Football Italia слова Доннаруммы. - Я наблюдаю за каждым его движением, потому что хочу научиться у него всему. Стараюсь все делать рассудительно – этому меня научили родители. Моя мама постоянно говорит, что я должен быть скромным и всегда вести себя хорошо. А мой папа против татуировок и пирсинга - никогда не буду носить серьги.