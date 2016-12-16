00:11 16 декабря | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Вряд ли продолжу карьеру после ЧМ-2018"

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Вратарь и капитан "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз заявил, что не думает о продолжении карьеры после чемпионата мира-2018. Ранее он неоднократно говорил, что уйдет на пенсию после турнира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- Следующий сезон наверняка будет последним для меня, - цитирует ESPN Буффона. - Вероятность продолжить карьеру после ЧМ-2018 крайне мала. Вряд ли это произойдет.

Ранее Буффон принял участие в чемпионатах мира-1998, 2002, 2006, 2010 и 2014. Если он приедет на турнир в Россию, то установит рекорд по количеству участий на мундиалях. На ЧМ-2006 Италия завоевала золото.

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