Джанлуиджи Буффон: "Вряд ли продолжку карьеру после ЧМ-2018"

Вратарь и капитан "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон в очередной раз заявил, что не думает о продолжении карьеры после чемпионата мира-2018. Ранее он неоднократно говорил, что уйдет на пенсию после турнира, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

- Следующий сезон наверняка будет последним для меня, - цитирует ESPN Буффона. - Вероятность продолжить карьеру после ЧМ-2018 крайне мала. Вряд ли это произойдет.

Ранее Буффон принял участие в чемпионатах мира-1998, 2002, 2006, 2010 и 2014. Если он приедет на турнир в Россию, то установит рекорд по количеству участий на мундиалях. На ЧМ-2006 Италия завоевала золото.