Джанлуиджи Буффон: "В отборе ЧМ-2018 нельзя терять очки в матчах со скромными командами"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул, что команда в отборочном турнире ЧМ-2018 должна проявлять уважение к каждому из соперников. По словам вратаря, итальянцы не могут себе позволить терять очки в играх с не самыми сильными оппонентами, так как напрямую в финальной турнир выходит только одна команда.

– Нужно перевернуть страницу, – приводит Tmw слова Буффона. – Мы довольны тем, чего добились, и что порадовали итальянский народ. Но теперь нужно оставить Euro позади, потому что напрямую на ЧМ-2018 выйдет только одна команда из группы. Будет непросто. Италия должна проявлять уважение к каждому из соперников. Понятно, что матч с Испанией – отдельная история. Но мы нередко теряем очки в играх с менее именитыми соперниками. Сейчас нельзя себе этого позволить.