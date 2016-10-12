Джанлуиджи Буффон: "Со своими ошибками я как-нибудь сам разберусь"

Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон не считает катастрофичной ошибку, допущенную в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1). По словам 38-летнего голкипера, он скептически относится к словам критиков и представителей СМИ.

– Я выхожу не поле не за тем, чтобы защищать себя от критических нападок и замечаний, – цитирует Буффона goal.com. – На протяжении всей своей карьеры я был и продолжаю оставаться самокритичным игроком. Для того, чтобы делать выводы из собственных ошибок, мне не нужно мнение со стороны. Я как-нибудь сам разберусь.

Очевидно, что в матче против испанцев я мог сыграть гораздо лучше. Думаю, в противостоянии с Македонией в определенных моментах я реабилитировался за прошлую игру. Считаю, что все ответы на критику игроки дают не на словах, а на деле, выходя на футбольное поле.