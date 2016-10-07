Джанлуиджи Буффон: "Пропущенный гол? Через полтора года я вспомню об этом и посмеюсь"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон после матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Испании (1:1) отметил, что его команде удалось перевести игру в нужное русло, несмотря на неудачные действия в первом тайме. Опытный вратарь не стал драматизировать по поводу допущенной ошибки в моменте с первым голом.

- Через полтора года я вспомню об этом и посмеюсь, - приводит Football Italia слова Буффона. - Но если подобное случится через два дня или 20, то буду смеяться меньше. Я слишком долго думал, как выбить мяч, чтобы не попсть в Витоло. В итоге все привело к голу. Но нам удалось перевести игру в нужное русло, хотя это казалось невозможным после часа игры. Этот матч должен послужить для нас уроком, потому что в первом тайме мы играли слишком робко. Тем не менее, доказали, что можем предоставить большие проблемы даже Испании.