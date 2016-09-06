Джанлуиджи Буффон: "Пришло время перевернуть страницу, Euro-2016 уже неактуально"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон после победы над сборной Израиля (3:1) в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2018, подчеркнул, что квалифицироваться на главный турнир четырехлетия будет непросто. Также Буффон отметил, что уже не стоит вспоминать о том, что команда показала на Euro-2016.

– Понимаем, что для того, чтобы отобраться на ЧМ-2018, надо приложить огромные усилия, будет очень тяжело, – приводит Football Italia слова Буффона. – Думаю, пришло время перевернуть страницу. Нужно отобраться на чемпионат мира, то, что мы сделали в июле на Euro, уже неактуально. Нужно прибавить по сравнению с тем, что мы показали в товарищеском матче с Францией.