14:00 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Постараюсь сыграть 2000 матчей"

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Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Джанлуиджи Буффон поблагодарил болельщиков за церемонию чествования в честь тысячного матча в профессиональной карьере. 39-летний голкипер в игре отборочного турнира ЧМ-2018 с Албанией (2:0) провел тысячный поединок за клуб и сборную.

"Было великолепно. Спасибо всем. Постараюсь сделать все, чтобы отпраздновать 2000 матчей", - в шутку написал Буффон в своем "Твиттере".

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Материалы REN-TV

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