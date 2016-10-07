Джанлуиджи Буффон: "Пелле поступил некрасиво, но вскоре он вернется в сборную Италии"

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказал уверенность в том, что нападающий национальной команды Грациано Пелле еще вернется в " Скуадра Адзурра". Главный тренер итальянцев Джампьеро Вентура принял решение исключить форварда из состава команды на следующий матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии. 31-летний Пелле отказался пожать руку наставнику после своей замены на 60-й минуте вчерашней встречи с Испанией (1:1). Футболист извинился за свой поступокв Instagram, но этого оказалось недостаточно.

– Пелле поступил некрасиво, – сказал для ANSA Буффон. – Философия нашей команды основана на единстве, которое должно сохраняться даже в моменты сильного гнева. Но я уверен, что Грациано сделает правильные выводы и с удовольствием вернется в сборную. Раз в 10 лет можно совершить одну ошибку.