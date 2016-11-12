03:46 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Джанлуиджи Буффон: "Надеюсь, мы победим Лихтенштейн и не пропустим"

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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном, что такие встречи для вратарей самые сложные. По его словам, в таких играх нет права на ошибку.

– Такие матчи для голкипера самые сложные, – приводит Football Italia слова Буффона. – На бумаге мы фавориты, но необходимо ответственно готовиться к поединку и иметь правильный настрой, чтобы не сплоховать в немногочисленных моментах, когда это понадобится. Мы не можем себе позволить осечки. Надеюсь, мы победим и не пропустим голов.

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