Джанлуиджи Буффон: "Надеюсь, мы победим Лихтенштейн и не пропустим"

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон подчеркнул в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Лихтенштейном, что такие встречи для вратарей самые сложные. По его словам, в таких играх нет права на ошибку.

– Такие матчи для голкипера самые сложные, – приводит Football Italia слова Буффона. – На бумаге мы фавориты, но необходимо ответственно готовиться к поединку и иметь правильный настрой, чтобы не сплоховать в немногочисленных моментах, когда это понадобится. Мы не можем себе позволить осечки. Надеюсь, мы победим и не пропустим голов.